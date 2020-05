Charles Peugeot, Directeur général de DS automobiles belux est L'invité Eco

La crise actuelle ne correspond-elle pas à la perte des certitudes ?

Aujourd’hui, c’est le grand brouillard. Cela fait déjà quelque temps que la manière dont on doit piloter nos entreprises se fait avec un socle de prévisions éclairé à très peu de temps. Ce qui prévaut, c’est l’incertitude. Qui était capable de dire, il y a un an, quels seraient les bons mix énergétiques de demain ? C’était déjà extrêmement complexe. L’horizon de la transition énergétique est en train de se rapprocher. Le type de crise que nous vivons peut être un catalyseur pour certaines grandes tendances, et la tendance de la transition énergétique va être très forte, et ça va être une demande très importante des consommateurs, que l’on puisse leur fournir des solutions de mobilité propres. Cela va s’accélérer fort.

Ne pensez-vous pas que la baisse des prix des carburants fossiles va fausser le jeu ? Faire un plein ne coûte pas cher actuellement.