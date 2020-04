Après deux journées tests concluantes ces mercredi et jeudi, avec environ un millier de travailleurs volontaires, l'usine automobile bruxelloise est déclarée bonne pour le service. Pendant deux semaines, elle tournera cependant à régime réduit de moitié par rapport à sa capacité normale, soit 10 voitures par heure au lieu de 20.

C'est désormais officiel: l'usine de construction automobile Audi Brussels, située à Forest, redémarre son activité de production dès lundi prochain, 4 mai. Deux journées tests avaient été organisées mercredi et jeudi, pour s'assurer que toutes les mesures avaient été prises afin de préserver la santé des opérateurs, notamment sur la ligne d'assemblage des véhicules électriques. Visiblement, tout est allé comme sur des roulettes, puisque décision a été prise de relancer la production. "Il y a toujours des petites choses à améliorer, et on s'adapte, explique Peter D'Hoore, porte-parole, mais en gros, ça s'est bien passé. C'était le but de ces tests."