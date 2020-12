Se faire livrer un colis, quelle garantie de sécurité ? "Une signature n’est nécessaire que pour une minorité de colis", indique Bpost Entreprises & Start-up Charlotte Mikolajczak

© BAUWERAERTS DIDIER Plus de colis, mais officiellement, pas plus de plaintes indique Bpost.

Les plaintes ne seraient pas en hausse, affirme Bpost. Et pourtant, il nous revient nombre de problèmes : on a vu des colis, et non des moindres, en taille mais aussi en valeur, déposés sans remords dans les sas d’entrée d’immeubles, autrement dit accessibles à tous et non sécurisés. “Une signature n’est nécessaire que pour une minorité de colis, confirme Veerle Van Mierlo, porte-parole de Bpost.