L'invité Eco du week-end est Pascale Van Damme, General manager Dell technologies Belux

Active dans les technologies depuis 25 ans, Pascale Van Damme a débuté sa carrière dans les transports. Chez TNT. "Pour la simple raison qu’ils proposaient des billets gratuits et que j’avais envie de voyager… J’en ai beaucoup profité dans le privé mais aussi pour le travail. J’étais notamment ce qu’on appelle un ‘on board courier’, c’est-à-dire que je devais délivrer les documents et contrats importants dans différents pays", raconte cette juriste de formation (Université de Gand). Après deux ans chez TNT, suivent des postes chez Proximus, puis Base KPN Orange, et enfin, en 2004, chez Dell, aujourd’hui Dell Technologies qui regroupe les différentes marques du groupe. Depuis 13 ans, elle y occupe la fonction de managing director pour le Belux. Dès février, Pascale Van Damme deviendra vice-présidente EMEA VMware business, une filiale de EMC racheté lui-même par Dell en 2016. Au départ de la Belgique, elle sera responsable pour toute la stratégie et tout le développement du business de cette filiale spécialisée notamment dans les logiciels pour la région Europe-Moyen-Orient-Afrique.

C’est Arnaud Bacros qui assumera la fonction de General Manager pour la Belgique et le Luxembourg.

Vous êtes à la tête de Dell Technologies Belux depuis treize ans. N’est-il pas difficile d’être CEO dans un secteur plutôt masculin ?