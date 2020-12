Après 20 ans à la tête du Syndicat neutre pour indépendants (SNI), Christine Mattheeuws va quitter son poste en 2021. Elle s'orientera l'année prochaine vers le management consultant, annonce ce jeudi le syndicat.

Christine Mattheeuws continuera d'assumer la présidence jusqu'à la fin du mois de décembre, moment où son mandat prendra fin. Ensuite, en attendant que le conseil d'administration désigne son remplaçant, Philippe Ruelens, directeur du SNI et Christophe Wambersie, secrétaire général Wallonie-Bruxelles, géreront les affaires courantes.

"Le SNI a pu peser sur nombre de décisions au profit des PME et indépendants et je suis fière d'y avoir contribué", a déclaré Mme Mattheeuws dans un communiqué. Le conseil d'administration remercie la présidente du SNI pour "sa passion et sa force de persuasion" qui ont "permis au SNI de se développer encore davantage".