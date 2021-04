Libre Eco week-end | Le face et profil

À bientôt 40 ans - "En octobre, mais pour le moment, je suis dans le déni" -, Christophe Vermeulen présente un CV qui en ferait pâlir plus d’un. Originaire de Veldegem, en Flandre orientale, celui qui est devenu, le 4 janvier dernier, CEO de Belgapom (la fédération belge du secteur de la pomme de terre) et de FVPHouse (l’organisation coupole des associations belges du commerce de gros en et transformation de pommes de terre, fruits et légumes) arrive à la tête des deux organisations avec une carrière déjà bien remplie.