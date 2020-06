L'Allemagne est le théâtre d'un scandale financier impliquant Wirecard, société de services financiers devant sa renommée au boom du commerce en ligne, dans un secteur encore peu surveillé par les autorités.

Cinq choses à savoir sur cette ancienne start-up qui a démarré dans les transactions pour l'industrie du porno et des jeux en ligne avant de devenir un temps le chouchou de la Bourse de Francfort.

-> Lire aussi: Wirecard admet qu'1,9 milliard d'euros sont introuvables et retire ses résultats, l'action chute

1. Comment gagne-t-elle son argent?

Installée depuis sa création en 1999 près de Munich, Wirecard garantit des règlements de transactions effectuées en ligne par des entreprises - compagnies aériennes, agences de voyage, pharmacies en ligne etc.. - encaissant au passage une prime de risque.

Que les consommateurs paient via un smartphone, une carte de débit ou un compte PayPal, Wirecard est derrière pour assurer à ces commerçants qu'ils vont être payés.

La firme revendique à ce jour plus de 300.000 entreprises clientes dans le monde et des accords passés avec les géants chinois du paiement mobile Alipay et WeChat, après ceux avec Apple et Google qui lui ont ouvert d'immenses perspectives dans le commerce de détail.

2. Débuts sulfureux

A ses débuts, la firme a répondu aux besoins de sites de jeux d'argent ou de films pornographiques. Une activité saluée à l'époque par les analystes financiers pour son caractère stable... et qui lui a valu de survivre à l'éclatement de la bulle internet.

C'est aussi à cette époque que le patron de Wirecard, Markus Braun, va investir des titres pour devenir le premier propriétaire du groupe avec 7% du capital.

3. Succès en Bourse

L'essor de Wirecard a coïncidé avec le déclin des banques traditionnelles, Deutsche Bank en premier lieu, distancées par la concurrence étrangère depuis la crise financière de 2008.

Quand Wirecard parvient à se hisser en septembre 2018 dans le Dax, indice vedette de la Bourse de Francfort, il évince le dinosaure Commerzbank.

Début 2019, Wirecard affiche ensuite une capitalisation boursière insolente de 17 milliards d'euros, comparable à celle de Deutsche Bank mais avec 15 fois moins de salariés et de chiffre d'affaires.

Le vent commence à tourner en janvier 2019 après des révélations du Financial Times sur des malversations comptables en Asie. Le groupe a fini lundi par reconnaître suspecter une gigantesque fraude: 1,9 milliard d'euros figurant dans ses comptes se sont évaporés. Le cours en Bourse s'est effondré, ramenant la valeur boursière de l'entreprise à moins de 2 milliards d'euros.

4. Acteur peu surveillé

Le scandale Wirecard est "une honte", s'est offusqué lundi Felix Hufeld, président du gendarme financier en Allemagne (Bafin). L'affaire met en effet en lumière les lacunes de la supervision de ce type de sociétés dites technologiques.

Wirecard fait partie des "PSP" (pour Payment Service Provider), auxquels deux directives européennes ont été consacrées depuis 2008. Ces textes obligent les PSP à mieux lutter contre la fraude dans les paiements en ligne, mais ne prévoient rien sur la fraude d'ordre comptable, qui se situe au coeur de la présente affaire.

5. L'avocat philippin introuvable

Comment 1,9 milliard d'euros censés être bloqués sur un compte dans le bilan de Wirecard se sont-ils envolés?

Un homme clé pourrait éclaircir le mystère de ce thriller financier : l'avocat d'affaires Mark Tolentino qui, selon la presse allemande, opérait à ce jour en tant qu'agent fiduciaire pour le compte de Wirecard, au sein du centre financier philippin de Makati City.

Or ce juriste qui affiche ses compétences sur un site internet dédié a disparu dans la nature une fois le pot aux roses découvert. Et le site semble fermé.