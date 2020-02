LIBRE ECO WEEK-END Pour Claire Munck (Be Angels), les femmes entrepreneures ne sont pas encore assez nombreuses mais ça bouge.

Bordelaise d’origine, Bruxelloise d’adoption, Claire Munck a su faire apprécier à la ville la plus multiculturelle d’Europe son goût inné de la diversité et son approche internationale de l’entrepreneuriat. Pas qu’à Bruxelles d’ailleurs : la patronne de Be Angels, plus importante association belge de business angels - 350 affiliés, 50 millions d’euros investis depuis sa création, il y a bientôt 20 ans -, distille partout où elle passe une énergie palpable, de celle qui fait bouger les lignes de l’investissement dans de nouveaux projets d’entreprise, novateurs, quel que soit leur secteur d’appartenance - "sauf dans l’horeca et l’immobilier", précise-t-elle. La place de la femme dans cet écosystème ? "Indispensable", clame-t-elle.

Vous avez réalisé environ une quarantaine de levées de fonds l’année dernière. Avec combien de femmes à la tête de ces projets ?