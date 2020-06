Si les anges sont de sexe féminin, débordent d’énergie et sont entreprenants, alors Claire Munck en est un ! Cette Bordelaise de 39 ans, Bruxelloise d’adoption depuis près de vingt ans, est devenue la voix et le visage des "business angels" actifs en Wallonie et à Bruxelles. Le réseau Be Angels, dont elle est la CEO depuis 2013, compte 330 membres (dont 15 % de femmes). Ils n’étaient encore que 120 (dont à peine 3 % de femmes) lorsque, déjà administratrice de Be Angels, il lui fut demandé de reprendre les rênes du seul réseau structuré de business angels en Belgique francophone.