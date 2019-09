CLASSE ECO | Retrouvez chaque jour les grandes nouvelles et informations principales du secteur de l'aéronautique et de l'aviation. Au programme, entre autres, ce mercredi, Boeing qui prépare le retour de son 737 Max, Brussels Airlines qui délaisse Toronto pour Montréal, la situation chez Cathay Pacific et American Airlines qui dit adieu à son dernier McDonnell Douglas MD-80.

> La compagnie American Airlines a dit au revoir à son dernier McDonnell Douglas MD-80 ce mercredi, rapporte la compagnie. L'avion de ligne emblématique a décollé de Dallas-Fort Worth à 9h, heure locale, avant d'atterrir à Chicago O'Hare à 2h35 plus tard. La compagnie avait annoncé, le 24 juin dernier, le départ en retraite de ses 26 modèles exploités.

Le MD-80 offrait ses bons et loyaux services à American Airlines depuis 37 ans. Le premier modèle de cette gamme avait été, à l'époque, loué par la compagnie en octobre 1982 pour remplacer le Boeing 727-100.

Le MD-80 est devenu une icône de l'aviation américaine vers la fin du XXe siècle. L'avion va maintenant être déposé dans le désert du Nouveau-Mexique avec ses anciens camarades.

> Certains Airbus A320neo sont confrontés à des problèmes de moteur. C'est ce que rapporte le site spécialisé Simple Flying, qui explique que la compagnie GoAir, qui a reçu son 50e A320 en juillet et qui n'a pas pu fêter l’événement pendant bien longtemps: des problèmes mécaniques ont en effet été détectés sur les dernières livraisons dotées du modèle Pratt and Withney 1100G. Résultat pour la compagnie, des retards et des annulations de vols à la clef. Selon le CAPA (Centre de l'aviation), ce problème affecterait la totalité des compagnies qui utilisent des A320neo.

Le motoriste Pratt and Whitney enquête depuis un an sur ces incidents. En septembre dernier, Air Transport World (ATW) a signalé que les activités de la compagnie allemande Lufthansa étaient gravement affectées par le problème des vibrations excessives du moteur des A320neo. Selon certaines sources, ATW auraient signalé des cas de vibrations supérieures à la normale observées après moins de 1000 heures de vol.

> Boeing prépare le retour de son 737 MAX. Mais ce ne sera pas simple. Le géant américain est dans la dernière ligne droite pour finaliser les changements exigés afin d'obtenir la levée de l'interdiction de vol frappant le 737 MAX, cloué au sol depuis près de six mois après deux accidents ayant coûté la vie à 346 personnes.

Le constructeur aéronautique a fini de travailler sur le correctif du système anti-décrochage MCAS, mis en cause dans les deux drames, indique une de ces sources sous couvert de l'anonymat. En revanche, l'avionneur d'effectuer les modifications sur le système de contrôle de vol dont une faille avait été décelée fin juin par l'agence fédérale de l'aviation (FAA), a ajouté une autre source.

> Le président de Cathay Pacific, John Slosar, a démissionné, a annoncé mercredi la compagnie aérienne hongkongaise qui avait été rappelée à l'ordre en août par Pékin en raison du soutien apporté par certains employés à la mobilisation dans l'ex-colonie britannique.

"Sa démission est due à son départ à la retraite" a affirmé la compagnie, trois semaines après le départ de l'ancien directeur général Rupert Hogg. M. Slosar, 63 ans, est remplacé par Patrick Healy, un des dirigeants de Swire Group, l'actionnaire majoritaire de Cathay. La menace de la chasse aux sorcières plane toujours sur la compagnie.

> La compagnie aérienne Brussels Airlines reliera dès la fin du mois de mars 2020 Bruxelles et Montréal, au Canada, à raison de cinq vols par semaine, via ses Airbus A330-300, annonce-t-elle mercredi. A l'inverse, elle cessera de desservir Toronto, une liaison qui sera reprise par Air Canada dès le mois de mai 2020.

> Rien ne va plus chez Aigle Azur. Frantz Yvelin, le PDG de l'entreprise aérienne française spécialiste des liaisons avec l'Algérie, en proie à une bataille d'actionnaires et placée en redressement judiciaire lundi, a annoncé sa démission mercredi.

La compagnie a, dans la foulée, annoncé que les repreneurs potentiels de la compagnie ont jusqu'au 9 septembre à midi pour déposer leur offre de reprise, plus tôt que ne l'anticipaient les membres du comité d'entreprise.





