> Chez Lufthansa, on ne rigole pas avec le folklore. La compagnie nationale allemande fêtera l'Oktoberfest à bord de certains de ses vols ainsi que dans ses salons à Munich. Pour ce faire, les équipages revêtiront, sur certains vols, les tenues traditionnelles bavaroises et proposeront des spécialités régionales aux passagers.

Au sol, la Lufthansa prévoit que quelque 4000 kg de « Leberkäse » (jambon de Bavière) et 38.000 bretzels seront consommés dans les salons de l'aéroport munichois pendant la durée de la fête. Sans parler des près de 750 kg de « Weißwurst », l'emblématique saucisse blanche.

Avec un important hub basé à Munich, la compagnie allemande célèbre l'Oktoberfest chaque année.

> Un moteur en feu sur un Boeing 777 d'Air China. Décollant de l'aéroport de Washington Dulles ce mercredi, l'appareil a dû rebrousser chemin et effectuer un atterrissage d'urgence après que des flammes aient été repérées dans le moteur n°1, rapporte Simple Flying.

La compagnie chinoise n'a pour l'instant donné aucun détail sur cet événement. Néanmoins, le site FlightAware permet d'en apprendre un peu plus sur la manière dont la scène s'est déroulée. Ainsi, l'avion se trouvait à 2100 pieds (environ 640 mètres) lorsque l'incendie a été détecté et a, dans la foulée, entamé sa descente et son retour au point de départ. Durée du vol, 50 minutes au lieu de... presque 14 heures.

> Cela aurait pu tourner au drame. Des enquêteurs néerlandais ont révélé que la tour de contrôle de l'aéroport d'Amsterdam Schiphol avait dû intervenir pour empêcher un avion de la compagnie Transavia de décoller depuis une voie de circulation.

D'après les enquêteurs, l'hypothèse la plus probable serait que l'équipage ait confondu la voie de roulage sur laquelle il se trouvait, avec la piste, parallèle à cette voie. La procédure de décollage avait été lancée et l'intervention de la tour de contrôle, in-extremis, a permis d'éviter une catastrophe certaine.

© Wikimedia Commons



Bien qu'extrêmement rare, ce n'est pas la première fois que ce genre d'incident se produit. En novembre 2017, un appareil de la compagnie portugaise TAP Express avait atteint les 170km/h sur un taxiway de l'aéroport de Nice. Le pilote avait interrompu de justesse le décollage, après un kilomètre de course. A Nice, contrairement à Amsterdam, la voie de roulage était une ancienne piste de décollage, plus large que les routes de service standards. Mais elle possédait, comme toutes les autres, un éclairage spécifique.

> La compagnie scandinave SAS propose à ses passagers de voler plus proprement. La compagnie, qui place le développement durable au centre de ses objectifs dans un avenir à moyen terme, offre la possibilité, lors de l'achat des billets, d'acheter des "blocs" de 20 minutes de vol au biocarburant pour un montant de 10€.

"La quantité de biocarburant ne sera pas nécessairement utilisée sur le vol pour lequel le voyageur a acheté un billet", explique la compagnie aérienne, qui précise : "Il sera utilisé pour remplacer le kérosène fossile par un montant équivalent dans les opérations de SAS." La compagnie scandinave a pour objectif de réduire ses émissions de dioxyde de carbone d'un quart d'ici à 2030.

> Joyeux anniversaire ! L'avionneur Cessna célébrait cette semaine les 50 ans du premier vol de son Citation, rapporte Flight Global. Le 15 septembre 1969, l'appareil décollait du Wichita Dwight D Eisenhower National Airport, pour un vol d'un peu moins de deux heures.

Alors que la certification de l'appareil avait été délivrée en 1971, les premières livraisons avaient eu lieu au cours de l'année suivante. Cessna a depuis livré plus de 7500 modèles de l'avion mythique, qui a révolutionné l'aviation d'affaire. A l'époque, le Citation 500 coûtait près de 700.000$, comprenait 6 places et pouvait atteindre la vitesse de 350 nœuds (environ 650 km/h).

Déjà sur La Libre Eco:

> Airbus estime à plus de 39.000 appareils le marché des avions neufs d'ici à 2038. La flotte mondiale d'avions de ligne va plus que doubler au cours des 20 prochaines années, ce qui va entraîner un besoin de 39.210 avions et cargos neufs d'ici à un peu moins de 20 ans, a estimé Airbus mercredi.

> Airbus s'inquiète du Brexit. Le géant de l'aéronautique Airbus a reconnu mercredi être préoccupé par le risque d'un Brexit sans accord mais a écarté un départ du Royaume-Uni comme il l'avait laissé entendre en début d'année.

> Les pilotes de British Airways annulent la grève. Les pilotes britanniques de British Airways (BA) ont renoncé à leur grève prévue le 27 septembre, a annoncé mercredi le syndicat Balpa qui entend faire un geste afin de trouver une solution au conflit en cours sur les salaires.

. Des familles de victimes de l'accident du vol 302 d'Ethiopian Airlines demandent à Boeing et au régulateur aérien américain de leur fournir des documents sur la décision de ne pas clouer au sol les 737 MAX après une première tragédie survenue cinq mois plus tôt.