CLASSE ECO | Retrouvez les grandes nouvelles et informations principales du secteur de l'aéronautique et de l'aviation. Au programme, entre autres, ce jeudi, le délai de remise en service du 737 MAX, du retard pour l'A330neo d'Airbus, un avion qui se pose sans que l'équipage n'ait entendu l'autorisation d'atterrir, des avions qui se posent sans intervention humaine, le trafic aérien qui explose et le patron de Boeing qui ne s'en ira pas (tout de suite).

> Près de 6 mois pour remettre en service la totalité des 737 MAX de Southwest Airlines. La compagnie aérienne, qui attend comme toutes les autres le renouvellement de la certification de l'appareil interdit de vol depuis mars 2019, après les crash de Lion Air (octobre 2018) et d'Ethiopan (mars 2019), a annoncé qu'elle aurait besoin de 6 mois pour remettre en service sa flotte de 34 Boeing 737 MAX.

© Wikimedia Commons

La compagnie, qui attend toujours 41 nouveaux 737 MAX, estime qu'il lui faudra "30 à 40 jours" pour changer les manuels et former les pilotes et équipages de vol. Puis il faudra (ré)introduire l'appareil dans les plannings. Alors que Southwest présentait ses résultats trimestriels cette semaine, le chef d'exploitation de l'entreprise, Michael G. Van de Ven, expliquait: "Nous aurons 75 avions en retard à ingérer dans notre flotte lorsque l'interdiction de voler sera levée. Nous croyons que nous pouvons y arriver à un rythme d'environ 5 à 10 avions par semaine, ce qui, si vous faites le calcul, signifie deux à quatre mois avant que tous nos appareils MAX 2019 et antérieurs ne soient remis en service opérationnel."

Si la tâche s'annonce complexe pour les compagnies, elle ne sera pas plus simple - bien au contraire - pour Boeing. Chaque mois, l'immobilisation des 737 MAX coûte près de 800 millions de dollars à l'avionneur. Boeing estime qu'il devra passer 100 à 150 heures sur chaque appareil avant une remise en service.

> Pas de certification en 2019 pour l'Airbus A330neo cette année. Le petit dernier du constructeur européen ne devrait pas être certifié cette année, comme Airbus l'avait initialement avancé. Alors qu'Airbus multiplie les vols d'essai, le PDG de l'entreprise, Guillaume Faury, a annoncé qu'il s'attendait à une certification plus tardive, avançant le début l'année 2020 comme objectif. Aucune précision n'a cependant été apportée quant aux raisons de ce retard.

© Airbus

Comme le rappelle le site spécialisé Simple Flying, Airbus n'a pour le moment reçu que 10 commandes pour son A330-800, de la part de deux compagnies, Kuwait Airlines et Uganda Airlines. Bien loin des 238 commande reçues pour le réputé A330-900.

> Un A319 d'Air Canada se pose à San Francisco sans entendre l'autorisation d'atterrir. Si l'Airbus, qui était parti de Toronto quelques heures auparavant, début octobre, avait bien reçu l'autorisation d'atterrir, le Bureau de la sécurité des transports canadien indique que l'équipage n'a pas pu entendre le message... la fréquence d'approche n'ayant pas été commutée sur la fréquence de la tour. Un fait rare qui n'a débouché sur aucun incident. La compagnie aérienne a annoncé enquêter sur l'incident, heureusement sans conséquence pour les 110 passagers à bord.

> Le patron de Boeing ne quittera pas ses fonctions. Du moins pas maintenant. Le patron du constructeur américain Boeing, Dennis Muilenburg, qui a été entendu à deux reprises cette semaine par les membres de la Chambre du Congrès américain, a annoncé qu'il se concentrait "sur la sécurité", balayant d'un revers de main les questions sur son avenir au sein de l'entreprise. "Ce ne sont pas des discussions auxquelles je participe", a-t-il déclaré, avant de préciser: "Ces deux accidents se sont produits sous ma surveillance. (...) J'ai un sens aigu des responsabilités pour aller jusqu'au bout."

> Le premier système d'atterrissage automatique dans l'aviation générale. Le géant américain des systèmes de navigation Garmin a annoncé avoir conçu le premier système d'atterrissage automatique dans le domaine de l'aviation générale. Baptisé "Autoland" et matérialisé sous la forme d'un simple bouton, le système doit permettre de faire atterrir un avion sans aucune intervention humaine.

En cas d'urgence telle que le malaise du pilote, ou si la situation l'exige, le système révolutionnaire développé par Garmin peut, comme l'explique le site de l'Actualité aéronautique francophone, collecter les données sur les condition météorologiques, le terrain ou encore les statistiques de performance de l'appareil, déterminer l'aéroport et la piste les plus adaptés, prévenir les contrôleurs aériens et entamer la manœuvre. Une fois le système activé - le pilote peut tout de même le désactiver quand il veut -, des indications sont alors fournies aux passagers, afin de leur permettre de suivre la situation. Et de savoir ce qui les attend.

> La compagnie aérienne Qantas immobilise sa flotte de flotte de 737 NG. La compagnie aérienne australienne a pris cette décision après que des ingénieurs ont détecté des "fissures structurelles" sur le "pickle fork", la partie de l'avion qui lie l'aile au fuselage. Boeing, qui contrôle ses 737 NG, n'a trouvé de fissures "que" sur 5% du millier d'avions vérifiés. Pas de quoi y voir, d'après certains spécialistes du secteur, une série noire touchant Boeing, toujours plongée dans une (vraie) crise sans fin avec son 737 MAX. Le 737 NG (pour "Next Generation"), dont le premier vol date de février 1997, est le grand frère du 737 MAX.

> Le trafic aérien multiplié par deux d'ici moins de 20 ans. Alors que les chiffres du secteur aérien ne cessent de grimper, le trafic mondial pourrait doubler d'ici à 2037. D'après les données publiées par Airports Council International, le trafic a atteint 8,8 milliards de passagers en 2018 et devrait connaître une croissance annuelle de 3,7%, pour plafonner à 19,7% d'ici à 2040.

Déjà sur La Libre Eco:

> Air France-KLM a affiché jeudi un bénéfice net trimestriel en chute de plus de moitié par rapport à il y a un an à 366 millions d'euros, affecté par la sortie de l'A380 de sa flotte et dans un environnement moins porteur.

> Le groupe aéronautique Safran a enregistré jeudi un chiffre d'affaires en solide hausse au troisième trimestre, porté par son activité moteurs malgré les déboires du Boeing 737 MAX qu'il équipe.

> Le groupe industriel canadien Bombardier a annoncé jeudi la vente à l'américain Spirit AeroSystems de ses activités aéronautiques à Belfast en Irlande du Nord ainsi qu'au Maroc et à Dallas pour plus d'un milliard de dollars, dette comprise.