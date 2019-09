CLASSE ECO | Retrouvez chaque jour les grandes nouvelles ou tendances principales du secteur de l'aéronautique et de l'aviation. Au programme, entre autres, de ce jeudi, une explosion de moteur au décollage, le non-lieu pour Airbus et Air France ordonné par les juges concernant le crash du vol Rio-Paris, le motoriste Safran qui bat des records (mais sur qui pèse toujours le poids du 737 MAX) et Aigle Azur qui voit la crise qu'elle traverse s'aggraver.





> Un Airbus A320 d'Air Portugal a connu un "petit" problème juste avant son décollage, ce mercredi sur le tarmac de l'aéroport de Lisbonne. L'explosion du moteur, filmée par une chaîne de télévision spécialisée dans l'aéronautique, alors que l'appareil commençait à accélérer, a provoqué un impressionnant jet de flammes. Sans parler, évidemment, de l'annulation du vol.



> Emirates a annoncé entamer le processus de retrait des Airbus A380 de sa flotte. La compagnie persique devrait retirer 90 à 100 des "Super Jumbo" qui composent sa flotte d'ici à mi-2020.

© REPORTERS



En février, Airbus avait déclaré mettre fin à la production du géant des airs à la fin de l'année 2019. Suite à quoi Emirates avait décidé d'annuler la livraison de 39 nouveaux A380 encore en commande. Emirates possède actuellement 110 A380 et 13 autres, issus d'une autre commande, vont lui être livrés.

Les engins ne disparaîtront néanmoins pas totalement du paysage, puisqu'ils iront grossir les rangs d'autres opérateurs de transport de masse, ou de compagnie cherchant à rajeunir et remplacer leur flotte.





Déjà sur La Libre Eco

> Dix ans après le crash du Rio-Paris, les juges d'instruction chargés de l'enquête sur cet accident qui avait fait 228 morts ont prononcé un non-lieu général pour Airbus et Air France, suscitant la colère des familles de victimes. Les magistrats n'ont donc pas suivi les réquisitions du parquet qui avait réclamé en juillet un procès pour la seule compagnie aérienne, une position déjà critiquée par les associations.

> Le groupe aéronautique et de technologie Safran a nettement relevé jeudi ses perspectives de chiffre d'affaires et de bénéfice annuels, mais il a prévenu que les déboires du Boeing 737 MAX allaient peser davantage sur sa trésorerie au second semestre. En excluant les effets de périmètre et de change, "et selon l'hypothèse de Safran de livraisons de moteurs Leap-1B (pour le Boeing 737 MAX), le chiffre d'affaires ajusté devrait augmenter d'environ 10%", contre environ 5% prévu précédemment.

> La compagnie aérienne Aigle Azur, placée lundi en redressement judiciaire, "n'a d'autre choix" que de suspendre à compter de ce jeudi ses liaisons vers le Mali, le Brésil et le Portugal, a annoncé la compagnie aérienne. Hier, mercredi 4 septembre, Frantz Yvelin, le PDG d'Aigle Azur, en proie à une bataille d'actionnaires, avait annoncé sa démission









NDLR: L'article #ClasseEco est une rubrique quotidienne de veille sectorielle. Les opinions et informations relayées ne reflètent pas forcément celles de la rédaction de LaLibre.be