> La compagnie Delta Airlines a annoncé qu'elle verserait 250 000 dollars à la Croix-Rouge américaine pour venir en aide victimes de l'ouragan Dorian, aux Bahamas. la somme promise vient s'ajouter à la subvention d'un million de dollars que la compagnie distribue annuellement en tant que partenaire du programme de dons en cas de catastrophe.

> Après la réalité augmentée et la reconnaissance d'images, la low cost esayJet passe un nouveau cap: la compagnie va intégrer la reconnaissance vocale à son application mobile pour faciliter la réservation de billets d’avion, rapporte Air Journal. Du nom de Speak Now, le site spécialisé explique que l'application, "qui sera disponible en anglais sur iOS dans les prochaines semaines, offrira aux voyageurs un moyen facile de trouver les vols de leur choix, y compris pour les personnes souffrant de déficience visuelle"

> La pire grève de l'histoire de British Airways ? Cela pourrait se produire la semaine prochaine après le refus de la compagnie aérienne de reprendre les négociations avec le syndicat Balpa.

Les pilotes ont prévu de débrayer lundi et mardi prochains, ainsi que le 27 septembre en raison d'un conflit sur les salaires. L'emblématique compagnie britannique, qui appartient au groupe aérien IAG, pourrait faire face à la pire grève de son histoire, qui concernerait plus de 90% de ses 4300 pilotes.

> Avec les événements des derniers jours, la compagnie française Aigle Azur était en droit de penser qu'elle faisait face à la pire semaine de sa longue existence. Maintenant, cela ne fait plus de doute, les choses ayant encore empiré ce vendredi, alors que la totalité de ses vols sont annulés et que des milliers de passagers sont bloqués (sans aucun dédommagement prévu), principalement au Mali et en Algérie.

Placée en redressement judiciaire lundi, son PDG avait annoncé sa démission deux jours plus tard avant que, jeudi, la compagnie décide de l'annulation de la totalité de ses vols. La compagnie a fait savoir que les repreneurs potentiels avaient jusqu'au 9 septembre pour déposer leur offre de reprise... ce que beaucoup de spécialistes du secteur estiment comme compliqué, tant la trésorerie de l'entreprise fait grise mine. Néanmoins, le ministre français de l'Economie, Bruno Le maire, a évoqué "une offre principale" de reprise, sans donner plus de détails.

> Espionnage industriel et vol de techonologies. Un Russe, lié au gouvernement de son pays, et un expert aéronautique italien ont été inculpés aux Etats-Unis pour avoir tenté de voler des secrets industriels appartenant au groupe General Electrics (GE) Aviation, a annoncé jeudi le ministère de la Justice américain.

Entre 2013 et 2018, Alexander Korshounov, 57 ans, a employé M. Bianchi, ancien directeur d'une filiale italienne de GE Aviation, pour qu'il l'aide à concevoir certaines pièces d'un moteur de jet en développement au sein d'une filiale de la compagnie publique russe United Engine Corp. Bianchi avait alors fait appel à plusieurs employés de GE et à d'anciens ingénieurs à la retraite de GE qui, selon les autorités américaines, avaient utilisé des technologies appartenant au groupe américain.

> Le groupe diversifié japonais Mitsubishi Heavy Industries (MHI) a annoncé vendredi la signature d'un accord de principe avec la compagnie aérienne américaine Mesa Airlines, qui envisage de lui commander 100 avions régionaux SpaceJet, un modèle encore en développement.

Selon Mitsubishi Aircraft (filiale de MHI), cela marque l'ouverture de négociations sur les détails d'une commande qui devrait porter sur 50 achats fermes et 50 options de SpaceJet M100, un appareil de quelque 70 places précédemment appelé Mitsubishi Regional Jet.