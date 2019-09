> Michael O'Leary (Ryanair) en entretien pour La Libre: "Faire la grève est un hobby national en Belgique". Les actionnaires de Ryanair ont réitéré leur confiance en M. O’Leary lors de l'assemblée générale des actionnaires. Ce dernier n’est pas tendre envers les syndicats belges (qui lui ont répondu): "S’ils veulent être solidaires avec leurs collègues européens, qu’ils la ferment (sic) et aillent travailler."

> La compagnie française XL Airways en cessation de paiements, a demandé son placement en redressement judiciaire.

> Airbus est confronté en Allemagne à des soupçons d'espionnage de certains de ses salariés sur des contrats de l'armée allemande, une nouvelle affaire qui vient s'ajouter à d'autres enquêtes visant les méthodes de l'avionneur.

> Un pilote américain de FedEx a été interpellé et détenu par les autorités chinoises il y a une semaine avant d'être relâché après le versement d'une caution, a indiqué jeudi à l'AFP le groupe de logistique.

Cet épisode marque une escalade des tensions entre l'entreprise américaine et Pékin, qui est par ailleurs engagée dans une guerre commerciale avec Washington.

> Aigle Azur: 4 candidats sur les rangs tandis qu'Air France et Dubreuil jettent l'éponge. Les quatre offres de reprise de la compagnie placée en liquidation judiciaire consistent en celle de deux anciens dirigeants d'Air France, Lionel Guérin et Philippe Micouleau, celle de Gérard Houa, actionnaire à hauteur de 19% d'Aigle Azur via la société Lu Azur, celle de Vueling, la compagnie low-cost du groupe IAG, et une offre en nom propre, a-t-on appris jeudi de source proche du dossier.

> Un F-16 belge s'est crashé en France, dans le Morbihan. Il effectuait un exercice de navigation au départ de la base aérienne de Florennes, à côté de Namur.