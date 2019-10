CLASSE ECO | Retrouvez les grandes nouvelles et informations principales du secteur de l'aéronautique et de l'aviation. Au programme, entre autres, ce mercredi, les excuses de Boeing dans le Wall Street Journal, Qatar Airways qui remplace son 777-300 par un Airbus A350 entre Doha et Bruxelles, une sortie de piste dans le Colorado, des avions visés par des lasers et Brussels Airlines qui dit au revoir aux magazines papier à bord de ses appareils.

> Boeing présente ses excuses dans le Wall Street Journal. Un an après le crash du Boeing 737 MAX de la compagnie Lion Air qui avait causé la mort de 189 personnes, 13 minutes après son décollage de l'aéroport de Jakarta le 29 octobre 2018, le constructeur américain a présenté ses excuses aux proches des victimes, en publiant une pleine page dans le Wall Street Journal .

" Nous pleurons ceux dont les vies ont été perdues lors des vols 610 de Lion Air et 302 d'Ethiopian Airlines, et présentons nos plus sincères condoléances à leurs familles et amis ", peut-on lire dans le quotidien économique et financier américain.

-> Retrouvez notre dossier "737 MAX: le crash total de Boeing et des agences de sécurité aérienne"

Au total, ces deux accidents avaient fait 346 victimes et débouché sur la plus grave crise de l'histoire du constructeur américain. Une crise dont Boeing n'est toujours pas sorti, le 737 MAX étant toujours cloué au sol depuis le mois de mars 2019 et les déconvenues économiques, révélations embarrassantes et autres auditions devant la Chambre des représentants américains s'accumulant pour le fabricant de Chicago.

> Qatar Airways dessert Bruxelles, depuis Doha, en A350 . L'Airbus A350 se fait rare sur le tarmac bruxellois. Et, bonne nouvelle pour les spotters, passionnés et autres curieux: Qatar Airways a troqué, depuis le début de la semaine, son Boeing 777-300 qui effectuait jusque-là la liaison entre Doha et Bruxelles, par un A350. La compagnie proposera sa liaison sur cet appareil pendant l'intégralité de la saison d'hiver 2019-2020.

© Wikimedia Commons



> Brussels Airlines dit au revoir aux magazines "papier" à bord de ses appareils. Depuis le 27 octobre, la compagnie ne propose plus de magazine en version "papier" à bord des appareils et mise sur le numérique. Les passagers se voient désormais offrir un abonnement à un quotidien ou au magazine de leur choix. La démarche doit, outre le fait d'économiser les frais d'impression, permettre de réduire de 115 tonnes le poids transporté par les appareils de la compagnie chaque année. Ce qui se traduit, d'après Brussels Airlines, par une réduction de 35 tonnes d'émissions de CO2.

> Des avions visés par des lasers. Plusieurs pilotes ont rapporté ces derniers jours être victimes d'éblouissements au laser dans la région de Seattle, aux Etats-Unis. Plusieurs appareils ont été visés par ce "jeu" très dangereux. La police a annoncé enquêter sur cette affaire mais ignore encore tout de l'auteur de ces méfaits.

Outre les conséquences dramatiques que peuvent avoir les lasers au moment de l'atterrissage d'un avion, cela peut également coûter très cher à l'auteur. Aux Etats-Unis, le fait d'éblouir au laser les occupants du cockpit d'un appareil est passible d'une peine de prison assortie d'une amende de 11.000 dollars. En France, l'auteur de cet acte encourt une peine de 6 mois de prison ainsi que 7000 euros d'amende. Le British Journal of Ophthalmology estime que plus de 1500 éblouissements au laser ont lieu chaque année. En 2016 en Belgique, selon les derniers chiffres disponibles, 143 incidents de ce type avaient été recensés .

> Sortie de piste d'un A320neo dans le Colorado. Un Airbus A320neo de la compagnie Frontier a frôlé la correctionnelle après avoir atterri sur la piste de l'aéroport de Colorado Spring. L'appareil a dépassé de 40 mètres le seuil de la piste 17L, avant de s'immobiliser.

Si les températures baissent doucement en Belgique, l'hiver a déjà bien commencé dans cette région des Etats-Unis . Et si les causes exactes de l'incident ne sont pas connues, l'aéroport et la compagnie imputent la faute aux mauvaises conditions météorologiques, au brouillard épais et aux chutes de neige.

> Un Airbus A330 de la compagnie SAS contraint de retourner à Copenhague, d'où il avait décollé, après avoir heurté un groupe d'oies, rapporte le site spécialisé SimpleFlying . Le fait de percuter des oiseaux peut avoir des conséquences allant de la simple bosse dans le fuselage à la panne moteur, en passant par des dommages sur les capteurs.

© FlightRadar



Dans le cas du vol SK943 de SAS, aucune panne n'a été détectée. A l'inverse du cas - certainement le plus spectaculaire connu - du vol 1549 de US Airways lors duquel le commandant Chesley Sullenberger avait réalisé la prouesse, après avoir quitté l'aéroport de la Guardia, à New York, de faire amerrir son Airbus A320 sur la rivière Hudson, le 15 janvier 2019. La panne des moteurs avait été provoquée, quelques minutes après le décollage, par une collision avec un groupe de bernaches.

> Air France récupère son second Airbus A350 . La compagnie aérienne française a reçu son deuxième A350, baptisé "Lyon", ce mercredi. L'appareil pourra accueillir 34 passagers en classe Affaires, 24 en Premium et 266 en Economie.

Le premier A350 de la compagnie, nommé "Toulouse", a pour sa part réalisé sa première liaison entre Paris et Toronto dimanche 27 octobre.

Air France recevra son troisième A350 le mois prochain, avant de recevoir les trois suivants en janvier, avril et mai 2020.

Déjà sur notre La Libre Eco:

> Airbus compte livrer "autour de 860 avions commerciaux" en 2019 , un chiffre revu à la baisse par l'avionneur européen, qui tablait sur "880 à 890" livraisons cette année, a annoncé mercredi le groupe.

> Le patron de Boeing Dennis Muilenburg a publiquement battu sa coulpe devant le Congrès américain ce mardi . Une fois les correctifs apportés et certifiés, il estime que le B-737 MAX sera "l'avion le plus sûr à avoir jamais volé". Avant de se faire étriller par les parlementaires américains, dont l'un a parlé de "cercueil volant".

> Airbus a annoncé mercredi un bénéfice net de 989 millions d'euros au troisième trimestre , en hausse de 3%, pâtissant notamment d'"ajustements" négatifs d'un montant de 266 millions d'euros.