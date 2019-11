Entreprises & Start-up CLASSE ECO: un 747 dessiné dans le ciel, Liège-Maastricht en 9 minutes, un A350 made in China et de possibles nouveaux problèmes pour Boeing Thomas Mangin

CLASSE ECO | Retrouvez chaque jour les grandes nouvelles et informations principales du secteur de l'aéronautique et de l'aviation. Au programme, entre autres, ce mercredi, un hommage dessiné dans le ciel au 747-400, Airbus qui prévoit de livrer son 1er A350 construit en Chine d'ici à 2021, une grève massive chez Lufthansa, un ancien employé de Boeing qui affirme que les systèmes d'oxygène de certains 787 Dreamliner sont défectueux et la wallonne Sonaca au secours du géant Boeing. (...)