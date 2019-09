> Et de 10.000 Airbus A320. Enfin presque, puisque selon les prévisions, l'avionneur devrait livrer son 10.000e appareil de la famille A320 d'ici le début de l'année 2021. Un comble quand on sait que le géant de l'aviation avait prévu, initialement, de n'en produire que... 800.

Le 9000e a été livré à la compagnie EasyJet au début du mois de septembre et le délai de livraison a été réduit à moins de 600 jours pour 1000 appareils, rapporte le site spécialisé Flight Global. En augmentant le rythme de production, Airbus table sur la fabrication de près de 63 A320 par mois d'ici 2021.

Alors que le 1er avion de la famille A320 a été livré en mars 1988, il avait fallu attendre décembre 2010, soit plus de 22 ans, pour atteindre les 4500 appareils sortis d'usine, contre 8 ans et 9 mois pour les 4500 suivants.

> La Chine générera près de 3 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour l'industrie au cours des deux prochaines décennies. C'est ce qu'avance Boeing, qui estime que la Chine aura besoin de 8090 nouveaux avions d'ici à 2038. L'avionneur américain affirme que, d'ici à 10 ans, un passager sur cinq sera chinois.

Boeing table donc, à terme, sur des commandes à hauteur de 1,3 milliard de dollars. Ce à quoi s'ajoute l'entretien de la flotte, qui pourrait se chiffrer à 1,6 milliard de dollars.

> Un avion bloqué 3h à cause... d'un essaim d'abeilles. La scène a eu lieu en Inde. Alors que l'appareil était sur le point de quitter sa place, un essaim a pris pour cible l'avion, rapporte le Times Of India. Il a fallu l'intervention des pompiers, et de leur canon à eau, pour que l'avion, à bord duquel se trouvaient déjà les passagers, puisse enfin décoller de Calcutta.

Si le problème peut paraître minime, il est impossible pour un appareil de décoller dans de telles conditions. "D'abord, l'essaim gêne la visibilité des pilotes. Deuxièmement, chaque avion possède plusieurs petites sondes qui déterminent la pression statique et la pression totale d'un flux d'air situé à proximité de l'appareil. Ceux-ci sont extrêmement sensibles et si une abeille pénètre à l'intérieur de la sonde, les anémomètres peuvent se tromper, ce qui peut entraîner un accident majeur ", expliquait un pilote interrogé dans les colonnes du quotidien indien.

> Incendie fantôme dans la nouvelle usine d'Airbus. Selon le site spécialisé Simple Flying, le système anti-incendie d'un hangar dans lequel se trouvent deux appareils - dont le tout premier A220-300 assemblé dans la nouvelle usine Airbus en Alabama - s'est activé, entraînant la pulvérisation de mousse ignifuge dans tout le hangar. L'avionneur, qui n'a pas donné plus de détails, assure qu'aucun incendie ne s'est déclaré et s’attelle à l'inspection minutieuse des deux appareils, pour vérifier qu'aucun dommage n'a été causé sur les avions. L'usine située à Mobile, en Alabama, a été inaugurée en janvier 2019.

> L'aéroport de Londres Gatwick pourrait accueillir 90.000 vols supplémentaires d'ici à 20 ans, ce qui pourrait représenter 28 millions de voyageurs, explique Sky News. Le second aéroport du Royaume-Uni prévoit notamment, pour faire face à la demande croissante, de normaliser l'utilisation de la piste d'urgence pour les vols réguliers.

Outre les infrastructures techniques, l'aéroport prévoit également la construction de trois nouveaux hôtels à proximité de l'aéroport d'ici 2032, dont deux possédant une capacité de 400 chambres.

> Crise du pétrole : les billets d’avion plus chers. La crainte d’une escalade du conflit au Moyen-Orient fait craindre le pire aux compagnies. Les prix du pétrole flambent et les compagnies aériennes font grise mine. Que ce soit Lufthansa, Ryanair, easyjet ou Air France : tous les grands transporteurs aériens d’Europe ont perdu des plumes en Bourse depuis l’attaque de drones ce week-end sur deux installations pétrolières en Arabie saoudite.

> Aigle Azur en liquidation: et maintenant ? Le tribunal de commerce d'Evry (région parisienne) a ordonné la liquidation de la compagnie aérienne Aigle Azur, qui peut toutefois poursuivre son activité jusqu'au 27 septembre. Que se passe-t-il maintenant pour la compagnie, ses salariés, ses créneaux dans les aéroports ?

> 737 MAX: Un panel critique les relations étroites entre Boeing et la FAA. Un panel regroupant des autorités mondiales de l'aviation civile devrait infliger un camouflet au régulateur aérien américain dont il critique l'homologation du Boeing 737 MAX, cloué au sol depuis six mois après deux accidents. Ce panel, baptisé JATR, avait été mis en place en avril dernier par l'agence fédérale de l'aviation (FAA) face aux critiques sur ses liens étroits avec Boeing.

La FAA avait été la dernière autorité à interdire de vol le 737 MAX après l'accident d'un appareil de ce type d'Ethiopian Airlines le 10 mars au sud-est d'Addis Abeba qui a fait 157 morts. Cette tragédie s'est produite quelques mois après l'accident d'un 737 MAX de Lion Air qui a fait 189 morts. La mission confiée à ce groupe de travail était d'examiner les procédures d'homologation du 737 MAX et de faire des propositions pour les améliorer.

> Safran et Boeing investissent dans EPS, un spécialiste des batteries. Les groupes aéronautiques ont annoncé mardi un investissement conjoint dans Electric Power Systems (EPS), spécialiste américain du stockage de l'énergie électrique appliqué à l'aviation. Le communiqué commun des nouveaux entrants au capital d'EPS ne donne aucun détail quant à leur niveau de prise de participation.

Boeing s'est déjà intéressé aux batteries électriques destinées à l'aviation par le passé en investissant en 2018 dans Cuberg, en pointe dans le domaine des batteries lithium-métal. Safran a, de son côté, investi dans Oxis Energy, leader britannique des cellules lithium-soufre pour les systèmes de batterie à haute densité énergétique.

> La compagnie aérienne néerlandaise KLM va supprimer mercredi 12 vols retour en Europe en raison d'une grève du personnel au sol. Outre la huasse des salaires de 4%, le syndicat FNV demande également de meilleurs horaires de travail et davantage de personnel sous contrat à durée indéterminée.