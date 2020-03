Vous aviez réservé une semaine au Club Med de Marrakech fin avril et vous vous demandez que faire ? Ce week-end déjà, le groupe, racheté par le chinois Fosun en 2015, prenait contact avec ses clients belges pour indiquer ses priorités et mesures : le rapatriement des clients actuellement à l’étranger et concernés par les mesures de restrictions de voyage annoncées par différents gouvernements ces derniers jours ; mais aussi la fermeture de ses villages en France, en Italie et en Suisse ; et des conditions commerciales “grandement assouplies” proposant aux clients de reporter leur séjour à une date ultérieure.