Libre Eco week-end | Co-entrepreneur Café

On ne parle à peu près jamais de politique dans cette colonne. Un entrepreneur est quelqu’un de fort adaptatif : dans un contexte donné, il peut préférer certaines circonstances à d’autres, mais en tout cas il va évaluer, détecter des choses qui ne fonctionnent pas bien, et œuvrer à les transformer en opportunités. Dans ce paysage, un gouvernement de plein exercice est tout de même un élément extrêmement bienvenu : parce que ça va donner une stabilité, une direction, certaines priorités économiques et sociales au pays.