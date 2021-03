Co.Station lance un nouveau programme public-privé pour imaginer les espaces de travail de demain Entreprises & Start-up Fleur Olagnier

© Co.Station Béatrice de Mahieu, CEO de Co.Station (à gauche), et Cécile Huylebroeck, responsable de l'"écosystème" co.building.Co.Station

"L’objectif est de revisiter l'occupation des espaces des immeubles, qui intègrent de plus en plus souvent à la fois du résidentiel, des bureaux et des commerces", détaille Cécile Huylebroeck, responsable de d'écosystème co.building pour Co.Station. "La thématique était déjà dans les cartons depuis un moment, mais le contexte a accéléré le besoin de travailler sur ces sujets, notamment l'intégration du télétravail à la conception des bureaux de demain".