Rassembler quarante sociétés, à la fois grandes (corporate) et petites (start-up), pour les amener à développer des solutions innovantes en matière de mobilité. Le défi ne manque pas de piquant dans le contexte actuel du confinement. Mais il en fallait plus, à l’évidence, pour décourager Béatrice de Mahieu, CEO de Co.Station, et Grégoire Talbot, responsable du projet "co.mobility" dont le coup d’envoi sera donné ce 21 avril.