Le géant des boissons gazeuses Coca-Cola va se séparer d'environ 2 200 salariés dans le monde, dans le cadre d'une réorganisation annoncée en août, a-t-on appris jeudi auprès du groupe. En Belgique, 95 personnes sur les 191 employés devraient perdre leur emploi Certains départs seront volontaires, mais il y aura aussi des licenciements, a précisé le groupe à l'AFP. Aux Etats-Unis uniquement, 1 200 postes sont supprimés, sur 10 400.

Cette restructuration avait été annoncée en août, Coca-Cola faisant alors état de 4 000 départs volontaires rien qu'aux Etats-Unis et au Canada. Il n'a pas précisé jeudi le nombre de départs effectifs dans ce cadre.

La mise en oeuvre de ce plan se poursuivra en 2021, précise le groupe, qui indique que la pandémie n'a pas été l'élément déclencheur de la réorganisation, mais un accélérateur. Coca-Cola espère ainsi réaliser des économies dans une fourchette de 350 millions à 550 millions de dollars.

Le groupe souffre des restrictions liées au Covid-19, notamment puisque l'activité des bars et restaurants à fortement diminué. Son chiffre d'affaires a chuté au deuxième trimestre et restait en repli au troisième. En volume, le groupe a distribué 16% de boissons de moins entre avril et juin 2020 qu'à la même période de 2019, et 4% de moins entre juillet et septembre qu'un an auparavant.