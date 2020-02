Inventeur prodige ou imposteur prodigue, l’homme derrière Tesla, SpaceX&Cie fascine de plus en plus, au fil de ses succès et de ses excès.

Avec une fortune estimée aujourd’hui à plus de 40 milliards de dollars, Elon Reeve Musk (48 ans) incarne le self-made-man américain dans toute sa splendeur. Lui qui a fui son Afrique du Sud natale à 17 ans et qui, quelques années plus tard, abandonne au cœur de la Silicon Valley un doctorat entamé à la prestigieuse Université Stanford pour poursuivre une opportunité d’affaires avec son frère Kimbal.