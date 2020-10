Le Groupe Crédit Suisse a fait appel appel à l'ancien chef de file de la Bank of America Corp afin d'attirer le clients les plus riches.

La banque suisse a confirmé mardi soir à Bloomberg qu'elle embauchait Christian Meissner pour co-diriger un nouveau groupe de gestion de patrimoine.

Le PDG Thomas Gottstein souhaite simplifier la structure de la banque et va annuler en partie les initiatives de son prédécesseur Tidjane Thiam. Son objectif est de combiner la banque d'investissement et le trading dans une entreprise qui sera renommée banque d'investissement mondiale, tout en réduisant le nombre de régions dans le secteur clé de la gestion de patrimoine et en travaillant à faire plus avec des clients stratégiques ultra riches.

Dans le cadre du plan du Credit Suisse, Meissner et Babak Dastmaltschi dirigeront le groupe de conseil en banque d'investissement qui effectuera des fusions et des accords sur les marchés des capitaux avec les clients du secteur international de la gestion de patrimoine. Meissner deviendra également vice-président de la banque d'investissement, rôle dans lequel il sera à l'origine de transactions à l'échelle mondiale.

Christian Meissnera quitté la Bank of America en 2018. Celui-ci était en discussion avec UBS l'année passée pour à un poste de direction qui l'aurait positionné en tant que successeur potentiel du CEO sortant Sergio Ermotti, mais ces discussions ont échoué.