Comment les avocats préparent-ils la reprise de leurs activités? Quel est l’impact de la crise au sein d’une profession libérale composée de travailleurs indépendants?

Pour la date de reprise, les avocats estiment que ce n’est pas très clair, puisqu’aucune communication précise n’a eu lieu de la part du Conseil national de sécurité (CNS).

“Dans quelle catégorie de reprise sommes-nous? Pour le 11 mai ou le 4 mai? On ne sait pas exactement”, explique Catherine Toussaint, du cabinet Sygma, à Bruxelles. Pour Gaëtane de Crayencour, avocate au cabinet Alter Egaux et spécialisée dans les matières familiales, les audiences ne pourront pas reprendre avant le mois de juin. En attendant, il faut donc s’organiser et préparer l’après, qui s’annonce complexe.