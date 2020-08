Les comptes de paiement gratuits sont toujours proposés. Mais de plus en plus rares. Dans la pratique, les banques se rattrapent sur d’autres services. Les retraits de cash et la carte de crédit sont souvent payants.

Soyons de bon compte avec l’offre gratuite des banques. Celle-ci existe toujours sur le papier, mais il s’agit quasiment des derniers vestiges d’une belle opération marketing qui s’est vidée de sa substance au fil du temps.

Même Argenta, l’un des derniers bastions du gratuit avec CBC, songe à introduire des offres payantes en 2021.

Désormais, la gratuité, quand elle est encore de mise, se résume au compte à vue et à une ou deux cartes de débit. C’est par exemple le compte Pulse de Belfius Banque. Même chose pour KBC avec son "compte à vue gratuit". ING fait même profil bas avec son compte Lion Account, se gardant de spécifier ouvertement qu’il est gratuit.