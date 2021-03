Libre Eco week-end | Le dossier

"Il est plus que temps pour la Belgique de réagir sans quoi notre pays subira un retard irréparable", remarquait, en début d’année, Kurt Schreurs, managing director de SThree, une société spécialisée dans le recrutement de profils Stem (Science, Technology, Engineering&Mathematics). Il s’exprimait à propos des innovations technologiques et du manque de profils Stem sur le marché de l’emploi. Pour lui, il était dommage que la Belgique n’ait pas saisi l’opportunité que lui donnait le confinement. "Je connais certaines personnes qui sont chez elles depuis mars et ne font rien", déplorait Kurt Schreurs, qui évoquait, au contraire, la politique menée aux Pays-Bas.