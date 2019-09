La filiale de luxe de VW a mis les petits plats dans les grands pour l'annonce de son nouveau bijou, la Taycan. La présentation avait lieu simultanément à plusieurs endroits.

Avec sa voiture entièrement électrique, le constructeur allemand ambitionne de concurrencer Tesla. Le nouveau modèle comptabilisait déjà 20.000 précommandes début 2019.

© REPORTERS



Le prix de la future Porsche Taycan a également été dévoilé, du moins pour deux versions. Les Porsche Taycan Turbo S et Porsche Taycan Turbo sont disponibles à la commande et coûtent respectivement 19.724,50 euros et 157.844,50 euros en Belgique, équipement spécifique au pays et TVA compris. La norme d'essai WLTP attribue une autonomie de 450 km au véhicule qui atteint une vitesse maximale de 260 km/h et un 0 à 100 en 2,8 secondes.

© REPORTERS



De quoi faire trembler Elon Musk ? L'avenir le dira.