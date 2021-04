"Il y a quelques années, peu de monde connaissait Puurs. C’est pourtant là que se situe l’un des plus gros sites de production du réseau de Pfizer”, sourit Luc van Steenwinkel, managing director de Pfizer Manufacturing Belgium, lors d’une visioconférence avec quelques médias internationaux à laquelle La Libre a assisté. Mais la pandémie de Covid-19 est passée par là et de l’eau a coulé sous les ponts. Pfizer fait le point sur un an de course contre le Covid-19.