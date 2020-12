Libre Eco week-end | Le dossier

Saint Nicolas est là. Ou presque. Dans sa hotte, des jouets… et des chocolats. Made in Belgium ? Il y a fort à parier que oui. Le Belge aime le chocolat ; il en mange six kilos par an, selon le bureau d’études de marché Euromonitor. Il en mange même davantage avec le(s) confinement(s). "Les ventes ont augmenté de 10 %", signale Roel Dekelver, porte-parole de Delhaize. Et "le consommateur reste très attaché aux marques belges qui demeurent la référence", indique Siryn Stambouli, la porte-parole de Carrefour.