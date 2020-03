Collaborateurs en télétravail, partenaires freelances, pour collaborer efficacement à distance, il vous faut des outils adaptés. S’ils sont légion sur le net, voici ceux qui emportent les faveurs des entreprises et leurs équipes pour travailler sans avoir le sentiment d’être éloigné.

Selon une étude du cabinet de conseil et d’analyse mondial Penn Schoen Berland, 52 % des professionnels du tertiaire dans le monde passe aujourd’hui du temps, sinon la plupart du temps, à travailler à distance. Une évolution de la façon de travailler à laquelle il faut s’adapter. Pour que vos équipes restent soudées malgré l’éloignement physique, il faut créer du lien. Le plus important est de ne pas oublier que vous travaillez avec des personnes qui ont besoin d’inputs, mais aussi de motivation, d’implication et de se sentir soutenues. Et vous pouvez gérer une équipe à distance depuis le Hive5 en utilisant des outils de collaboration en ligne. Voici cinq outils incontournables qui fonctionnent quel que soit le type de poste de travail utilisé (ordinateur, tablette, smartphone), dans leur version professionnelle.

Microsoft Teams

Cette plateforme dédiée au travail d’équipe est une application de communication collaborative officiellement lancée par Microsoft en novembre 2016. Le service s'intègre à la suite Microsoft Office 365 et Skype et propose des extensions pouvant être intégrées à des produits autres que Microsoft. Microsoft Teams permet de tenir des réunions allant de 10 à 10.000 participants, d’héberger des audioconférences et des visioconférences avec des personnes internes ou externes à l’organisation, d’organiser des événements en direct, de partager un écran ou des fichiers, d’envoyer des messages instantanés lors d’une réunion pour proposer de nouvelles idées, de charger des PowerPoint et d’y apporter des annotations notamment.

Dropbox Business

Dropbox Business est une solution sécurisée de stockage et de partage de fichiers flexible et intuitive. Elle propose des forfaits de stockage évolutifs. Il vous est ainsi possible d’acheter de l’espace ou d’ajouter des collaborateurs en deux clics. La version Business donne un grand contrôle sur le partage des liens, la protection de ces liens avec des mots de passe, la possibilité de désactiver les téléchargements ou de fixer des délais de validité pour accorder un accès provisoire. Le tableau de bord d'administration est très complet et permet de surveiller l'activité du compte, d’afficher les appareils connectés et d’effectuer un audit des activités de partage.

Google drive G suite

Simplifiez vos méthodes de travail. Stockez, consultez et partagez vos fichiers de façon centralisée et sécurisée. Google Drive, véritable bureau virtuel, vous permet de réunir tous les outils dont les membres de votre équipe ont besoin pour collaborer et être plus productifs : messagerie professionnelle, outils de visioconférence, stockage dans le cloud et fonctions de partage de fichiers.

Slack

Slack est une solution de communication d’équipe axée sur la collaboration. Il est possible de créer des canaux de communication qui servent différentes fins. Lorsqu’une équipe doit passer en revue des conditions générales de vente, finaliser le budget de l’année suivante, analyser des résultats d’enquêtes de satisfaction, préparer l’ouverture de nouveaux bureaux, etc… Slack peut s’avérer d’une grande aide !

Trello

Trello est un outil de gestion de projet en ligne. Il repose sur une organisation des projets en planches listant des cartes, chacune représentant des tâches. Il met l'accent sur une organisation de type « juste-à-temps », c’est-à-dire qui transmet l'information ponctuellement aux membres de l'équipe afin de ne pas les surcharger. Trello peut être utilisé pour gérer pratiquement tout type de tâche, du développement de produit ou de la planification de contenu à la gestion des tâches quotidiennes. En outre, grâce aux notifications de Trello, impossible de passer à côté d'un événement important.

