La chaîne de magasins Mega World (ex-Blokker) est à deux doigts d'être déclarée en faillite. Ce n'est plus un secret pour personne et les deux administrateurs provisoires désignés le 2 novembre par le tribunal de l'entreprise de Malines pour déterminer si l'entreprise réunissait les conditions d'une cessation de paiement, Kristin Van Hocht et Thierry Lammar, l'ont affirmé eux-mêmes la semaine dernière : il n'y a pas d'autre option que la faillite. Le tribunal de l'entreprise l'avait dit aussi, dans son rapport sur Mega World que nous avons pu lire : "Il y a plus que des indications sérieuses que Mega World n'est pas et ne sera pas en mesure de payer ses dettes, ni par ses propres ressources ni par celles mises à sa disposition sous forme de crédits".



Un juge d'instruction du parquet de Malines a été désigné début novembre pour mener une enquête sur des suspicions de faux en écriture, falsifications de comptes et abus de biens sociaux de la part du propriétaire de Mega World, le Néerlandais Dirk Bron. (...)