Derrière l'offensive de com' de Carlos Ghosn ce mercredi se cache l’agence Image 7, connue, entre autres, pour l'offre publique d'achat de Mittal sur Arcelor. Aux commandes, celle qu'on surnomme aussi la "reine des abeilles": Anne Méaux.

Le patron déchu de Renault-Nissan, Carlos Ghosn s'exprime face à une centaine de journalistes afin de "laver son honneur". Il s'agit de la première sortie publique de l'ancien PDG depuis qu'il a fui le Japon et rejoint Beyrouth et force est de constater que cette première apparition a été méticuleusement préparée.

Derrière cette communication bien lissée se cache l’agence de communication Image 7 déjà connue, entre autres, pour l'offre publique d'achat de Mittal sur Arcelor et la désastreuse campagne présidentielle de François Fillon.

L’équipe de communication, qui assiste le camp Ghosn depuis janvier 2019, se démultiplie pour assurer le service après-vente auprès des journalistes, sous le regard de la grande patronne, Anne Méaux. Celle-ci a été missionnée par Carlos Ghosn pour s'occuper de ses intérêts depuis son arrestation. Jusqu'à présent, elle organisait les interviews de la femme de l'ancien PDG, Carole Ghosn à la radio et la télévision.

Son équipe a travaillé d'arrache-pied sur cette conférence, triant les journalistes sur le volet. Peu de journalistes japonnais ont d'ailleurs pu assister à la conférence de presse.

Surnommée la "papesse de la com" ou la "reine des abeilles", Anne Méaux a commencé sa carrière de communicante dans le milieu politique, œuvrant pour la campagne présidentielle de Valéry Giscard d’Estaing. Elle a également conseillé Bernard Arnault et les Pinault père et fils, ainsi que d'autres patrons du CAC 40 avant de créer son agence de communication Image 7.