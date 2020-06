Le conflit social se poursuit au sein du centre de distribution de Decathlon à Willebroek.

Après l'interruption de la grève mardi soir par un huissier de justice, les syndicats demandent jeudi une intervention de la ministre de l'Emploi Nathalie Muylle. Lundi et mardi, le personnel du centre de distribution a fait grève et la zone de chargement/déchargement a été bloquée par des camions. Le personnel conteste le retrait d'une prime et la manière avec laquelle la direction a introduit le travail en soirée et de nuit. Il reproche aussi à la direction d'avoir fait appel à des intérimaires durant la crise du coronavirus.

Mardi soir, la direction du centre a envoyé un huissier pour interrompre la grève.

Selon le syndicat ACV Puls, les dirigeants refusent systématiquement toute consultation. "Le directeur Arnaud Bultiaux ne parle à personne et n'envoie que des e-mails", assure-t-il.

Jeudi matin, le personnel a été informé qu'un atelier sera organisé vendredi pour décider comment remercier les employés qui ont travaillé pendant la crise. Mais cela ne change rien à la situation, soulignent les syndicats. "Selon l'idéologie Decathlon, la direction applique les lois belges lorsqu'elles servent ses intérêts, mais ignore complètement la législation sociale", déplore Erika Lambert de l'ACV.

Les représentants des travailleurs lancent un appel à la ministre de l'Emploi et aux services de l'inspection sociale. "Nous demandons une intervention de la ministre avant que les relations sociales ne soient complètement détruites. Combien de temps tolérerez-vous que la direction de Decathlon sabote le fonctionnement du conseil d'entreprise, du comité pour la prévention et la protection ainsi que de la délégation syndicale, et refuse d'être présente au bureau de conciliation de la commission paritaire?"