L'enseigne néerlandaise en ligne d'électronique et électro-ménager Coolblue a dépassé les deux milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Près d'un quart de ce montant a été réalisé en Belgique, a indiqué l'entreprise mercredi. Le chiffre d'affaires belge a en effet bondi de 370 à 550 millions d'euros. Le résultat opérationnel (baiida) du Néerlandais s'est en outre élevé à 114 millions d'euros, soit 66 millions d'euros de plus qu'un an plus tôt.

En décembre dernier, Coolblue a ouvert un cinquième magasin en Belgique, à Hasselt, tandis qu'un magasin central a été ouvert sur l'avenue Louise à Bruxelles en juin. Le nombre d'employés belges a en outre augmenté d'environ 200 à plus de 700.

Cette année, Coolblue souhaite investir encore dans sa propre infrastructure aux Pays-Bas, en Belgique et en Allemagne. "Nous continuerons à développer notre service de livraison CoolblueFietst dans davantage de villes belges et à ouvrir au moins deux magasins. Cela créera plus de 150 emplois", a précisé Camille Depuydt, directeur de Coolblue Belgium.