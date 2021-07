Le groupe néerlandais de magasins Coolblue ouvrira cette année six nouvelles enseignes en Belgique, aux Pays-Bas et, pour la première fois, en Allemagne. Coolblue compte pour l'instant 16 magasins en Belgique et aux Pays-Bas. Le groupe y ouvrira cette année cinq enseignes supplémentaires dans chaque pays.

La localisation des nouveaux magasins n'est pas complètement connue même si l'on sait qu'en Belgique, Kuurne accueillera notamment un magasin.