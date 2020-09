La start-up wallonne, qui vient de boucler une deuxième levée de fonds, a déjà convaincu les entreprises BPC et Eiffage d'utiliser sa plateforme en ligne. Et ce n'est qu'un début.

Mener à bon port un projet au sein d’une entreprise n’est jamais une formalité. Vous pouvez imaginer ce qu’il en est quand un projet implique plusieurs entreprises. Les difficultés à surmonter ne manquent pas. L’une d’elles, très concrète, concerne les échanges d’informations et de fichiers informatiques entre les parties prenantes. Souvent, on se retrouve avec autant d’outils logiciels (Google Drive, Exchange, Sharepoint, Office 365, Alfresco,…) que de partenaires, ce qui génère des pertes de temps et d’argent.