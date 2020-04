Air Belgium ne volera pas vers la Guadeloupe et la Martinique jusqu'au 3 juin minimum, indique vendredi la compagnie sur son site internet.

Jusqu'à présent, la compagnie aérienne prévoyait une reprise de ses vols le 2 mai. "Après analyse et au vu des derniers développements en Belgique et en Europe et dans le monde en général, il nous apparaît que les conditions ne seront malheureusement pas réunies pour une reprise de nos vols vers les Antilles en date du 2 mai 2020", souligne Air Belgium.

Les voyageurs concernés ont été prévenus par mail par Air Belgium. Pour des réservations via un tour-opérateur ou une agence de voyages, la compagnie demande aux voyageurs de prendre contact avec eux.

À l'instar d'autres compagnies aériennes, Air Belgium a fait savoir qu'elle aurait besoin d'une aide des pouvoirs publics pour traverser cette crise. La plupart de ses 350 employés sont en chômage temporaire. Mais il n'y a actuellement pas de discussions sur une aide d'État, indique le CEO Niky Terzakis. "Nous souhaitons bien entendu que l'État aide le secteur aérien belge à se redresser. Mais cela ne doit pas se limiter à quelques entreprises mais bien englober tout le secteur, Air Belgium y compris", estime-t-il.

De combien la compagnie aérienne a-t-elle besoin? Niky Terzakis ne le dit pas. Brussels Airlines, plus grande, pourrait tomber à court d'argent en mai. Air Belgium pense pour sa part pouvoir tenir plus longtemps. "Nous sommes plus petits et c'est donc peut-être plus facile à gérer", souligne son CEO.

Actuellement, Air Belgium continue à opérer quelques vols, surtout de rapatriements. À côté de cela, Niky Terzakis constate une forte demande pour le transport de marchandises par le biais d'avions de ligne. La compagnie aérienne étudie les possibilités à cet égard.