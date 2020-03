Après Proximus, Orange et Telenet c'est au tour de VOO d'annoncer des mesures exceptionnelles en faveur de ses clients avec lesquels l'opérateur désire être "solidaire" en pleine épidémie de Covid-19.

VOO a décidé de lever les limites de ses forfaits, jusqu'au 31 mars inclus, pour permettre "à tous ses clients de rester connecté et gérer au mieux la période de confinement" explique l'opérateur. Cette levée de limite de forfait a pour objectif de permettre le télétravail dans les meilleures conditions possibles.

A l'instar de Proximus, VOO rajoute jusqu’à 20GB de data au-delà des forfaits actuels des clients ainsi que des appels nationaux illimités en téléphonie fixe "afin de maintenir le contact avec les proches".

L'opérateur a également mis à disposition l'accès aux chaines de télévision Be Tv (Be 1, Be 1+1h, Be Séries, Be Ciné, Ciné+, Ciné Classic et Ciné Frisson)

"Dans la situation exceptionnelle que nous vivons toutes et tous, de nouvelles activités s’invitent dans la journée des familles et des professionnels. C’est pourquoi, nous avons pris la décision de lever les limites de nos forfaits, tant pour les particuliers que pour les professionnels, afin que chacun(e) continue à se connecter, à travailler ou à se divertir", explique le CEO, Jos Donvil.

Ceux disposant d'un abonnement avec une limite de volume verront doubler la quantité de données dont ils disposent pour leurs produits fixes et mobiles, rapporte l'opérateur. Cela vaut également pour les clients de Telenet Business. L'internet fixe sera renforcé à partir de lundi et le mobile à partir de mardi. Ce geste commercial sera d'application au moins jusqu'au 3 avril. À partir de mardi, les clients de Telenet pourront aussi visionner gratuitement plusieurs films et séries. La sélection des programmes ainsi mis à disposition inclut des productions locales et internationales et sera élargie durant les prochains jours.

La veille, Proximus et Orange avaient déjà annoncé des gestes commerciaux pour leurs clients. Proximus va ainsi offrir à ses clients la possibilité de téléphoner 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, et de façon illimitée, à partir de leur téléphone fixe ou mobile, vers les téléphones fixes.

Les clients de l'opérateur se voient également proposer l'usage illimité de leur connexion internet fixe à la maison. Les clients professionnels bénéficieront des mêmes avantages.

Proximus offre en outre à l'ensemble de ses clients mobile postpaid résidentiels une "option data de 10 GB" qu'ils pourront utiliser jusqu'au 31 mars inclus.

Enfin, Proximus promet à tous ses clients TV un accès gratuit à certaines chaînes et à certains contenus.

Ces mesures entrent en vigueur ce vendredi à minuit et seront en vigueur jusqu'au 31 mars inclus.

Ce faisant, l'opérateur souhaite que chacun, durant cette période difficile, "puisse rester connecté avec ses proches, travailler à domicile et se divertir sans souci".

De son côté, Orange a décidé d'ajouter 5 GB de volume de données mobiles pour ses clients résidentiels et professionnels postpayés. "Ce volume supplémentaire de données mobiles leur permettra de rester en contact avec ce qui compte pour eux dans cette période exceptionnelle", justifie l'opérateur.

Pour les clients professionnels, la première préoccupation d'Orange Belgium est d'assurer la continuité de leurs services, en particulier pour les clients "critiques" comme les hôpitaux et les services publics.

Orange Belgium observe par ailleurs une augmentation importante du trafic vocal mobile, "ce qui entraîne de nouveaux pics de trafic et nécessite une amélioration de la capacité d'interconnexion entre les opérateurs." Les équipes techniques surveillent de près le trafic et sont prêtes, le cas échéant, à réagir immédiatement en augmentant ou en optimisant la capacité actuelle du réseau, assure Orange Belgium.

Du côté de Scarlet, tous les appels vers les lignes fixes seront gratuits, que ce soit pour les clients fixes ou mobiles. La limitation de vitesse Internet au-delà du volume maximum autorisé sera également supprimée et les canaux 'Movies & Series' (canaux 198 & 199) seront ajoutés gratuitement dans l'offre de base TV. Ces mesures seront activées gratuitement jusqu'au 3 avril 2020, et seront neutralisées sur la facture des consommateurs, précise-t-on du côté de Scarlet.