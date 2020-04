Audi Brussels espère toujours reprendre la production dans son usine de Forest après les vacances, le 20 avril, a indiqué Audi Brussels à Belga, confirmant une information du Tijd.

D'ici là, les adaptations nécessaires pour pouvoir respecter, entre autres, les mesures de distanciation sociale sont à l'étude. Si la date de redémarrage espérée est connue, on ignore encore dans quelles proportions la production pourra reprendre et le plan de relance sera affiné dans les prochains jours. L'objectif étant de pouvoir assurer la sécurité et la santé des travailleurs.

Les adaptations à prendre dépendront également des prochaines décisions du gouvernement fédéral en ce qui concerne les mesures de confinement: si elles sont prolongées telles quelles ou si elles sont assouplies dans certains cas.