Des discussions sont en cours depuis ce matin dans la plupart des hôtels. D'autres ont déjà pris la décision de fermer. Il suffit de regarder les sites de réservation pour s'en convaincre.

Les premiers à avoir fermés sont ceux situés à proxiimité de l'aéroport mais dans le centre de Bruxelles, les fermetiures ou décision de fermeture se succèdent. Holiday Inn, Métropole, Président, Marivaux... Sans doute The Hotel aussi qui annonce un communiqué.

Le groupe Thon (5 hôtels en Belgique) a décidé de fermer trois d'entre eux. Celui de Diegem l'est déjà, les deux autres le seront à partir de mercredi. "On ne ferme pas un hôtel aussi facilement qu'une maison, indique le porte-parole Benelux. Hier, nous n'avions que 2% d'occupation. " Thon Hotel a décidé de ne garder ouvert que ses établissements du quartier européen (rue de la Loi) et du centre (placxe Rogier). "Les cafés et restaurants étaient obligés de ferméer, ajoute-t-il. Pas les hôtels, mais ils vont bien devoir le faire. Beaucoup d'enseignes sont dans le processus. Depuis ce matin, je n'entends que cela."