Cet avantage, instauré en raison de la crise du coronavirus et de ses impacts sur le tourisme, était déjà disponible depuis le mois d'août et devait normalement prendre fin le 28 février. Cette offre flexible, valable donc aussi chez Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines et Eurowings, est prolongée jusqu'au 31 mai. D'ici là, tous les tarifs des compagnies aériennes du groupe Lufthansa peuvent être changés gratuitement et ce aussi souvent que souhaité.

La seule condition à respecter est que le changement de réservation soit également effectué avant cette date, souligne Brussels Airlines. A partir du mois de juin, un seul dernier changement gratuit supplémentaire de la réservation sera encore possible.

Les différentes compagnies aériennes avaient déjà permis l'an dernier à leurs clients de changer de réservation gratuitement. La suppression des frais de changement de réservation s'applique dans le monde entier pour toutes les nouvelles réservations, quel que soit le tarif, sur les liaisons court, moyen et long-courrier, précise encore l'entreprise belge.

Des coûts supplémentaires peuvent toutefois survenir pour le client si, par exemple, la classe de réservation initiale n'est plus disponible lors d'une nouvelle réservation à une autre date ou vers une autre destination, prévient-elle.

Les personnes ayant réservé un billet émis avant le 1er septembre ont donc jusqu'au 31 mai prochain pour changer leur réservation, pour des vols jusqu'au 31 décembre de cette année.