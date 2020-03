Comment se préparent nos sites stratégiques à la crise du coronavirus ? Risque-t-on d’être plongé dans le noir si une vague de maladies devait toucher Elia, le gestionnaire du réseau électrique, ou encore Engie Electrabel, le plus gros producteur du pays ? Nous avons interrogé ces deux opérateurs importantissimes dans la vie du pays.

Du côté d’Elia, l’endroit le plus stratégique est le Centre de contrôle national (National Control Center ou NCC), situé à Schaerbeek. Et, surprise, trois opérateurs seulement sont nécessaires simultanément pour piloter le réseau haute tension. Et comme ils travaillent en "shift", neuf dispatchers peuvent assurer 24h de pilotage du réseau belge. Or il semble que les effectifs sont, au minimum, doublés pour parer à tout problème. "Vingt personnes assurent cette fonction de pilotage du réseau, explique Jean Fassiaux, porte-parole d’Elia. Mais cela peut monter en cas de besoin".