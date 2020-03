Libre Eco week-end

Suivre l’actualité de très près et adapter la stratégie d’investissement aux nouvelles données, telle est la tâche qui incombe aux stratégistes des banques privées. "Nous faisons partie d’un grand groupe international. Nous nous concertons entre les représentants des Pays-Bas, de l’Allemagne, de la France et de la Belgique de façon à mettre en place la même stratégie dans les portefeuilles", explique Erik Joly, CIO d’ABN AMRO Belgique (qui a repris la Société générale Belgique en 2019). Cette stratégie est alors communiquée aux collaborateurs de la banque et aux clients.