Depuis le 20 février, soit depuis que le coronavirus a commencé à peser sur les marchés boursiers, l’indice bancaire européen a perdu 22 %, affichant une sous-performance de l’ordre de 10 % par rapport aux autres valeurs boursières, note Frank Vranken, chief strategist à la banque privée Puilaetco.

Dans les valeurs affichant les plus fortes baisses, on retrouve des banques allemandes (Commerzbank perd 37 % et Deutsche Bank 32 %), des banques françaises (BNP Paribas recule de 28 %) et des banques italiennes comme Unicredit.