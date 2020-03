Didier Lebbe, permanent de la CNE, tire la sonnette d'alarme, pour lui ,"il est temps d'éviter l'enrichissement de profiteurs de guerre"."

Cela va casser dans la chaîne d'approvisionnement de la grande distribution", s''inquiète-t-il. Le personnel a deux fois plus de boulot et ils sont de moins en moins nombreux à venir travailler. Si les patrons du secteur ne font pas un geste concret, il y aura des arrêts de travail ce week-end ou la semaine prochaine".

Selon M. Lebbe, les délégués syndicaux font pourtant tout pour tenter de calmer la situation, vu la fonction essentielle du secteur en cette période de crise du coronavirus. "Mais les travailleurs sont à bout. On dénombre beaucoup de malades, certains ne veulent plus venir travailler de peur d'être contaminés par le virus et d'autres sont épuisés par les heures supplémentaires qui leur sont imposées. La situation es très tendue, même les intérimaires qui ont été mis à contrbution ne sont plus assez nombreux pour effectuer le travail demandé. Il va y avoir un manque de main d'oeuvre". Le permanent syndical demande une réaction rapide des dirigeants des grandes enseignes présentes en Belgique. "Les gens continuent de se ruer dans les supermarchés. La grande distribution est le seul secteur qui gagne de l'argent. Et beaucoup. Il suffit de regarder les performances boursières de Delhaize, Colruyt ou Carrefour pour se rendre compte que tout va très bien pour eux".