La crise du coronavirus est, on le sait, un tsunami sanitaire. Mais ses dégâts sont aussi déjà incalculables sur le plan économique. Le transport aérien est frappé de plein fouet, le tourisme est totalement ravagé - l’Upav (Union professionnelle des agences de voyages) évoquait lundi un impact estimé à ce jour à 1,2 milliard d’euros rien que pour le secteur belge - et plus aucun pan de l’économie n’y échappe désormais.

Renault, PSA, Fiat Chrysler…

Le coronavirus est également en train de gripper tous les secteurs industriels en Europe.