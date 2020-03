L'Union wallonne des Entreprises (UWE) a salué, lundi, l'ampleur des mesures découlant de l'accord entre le gouvernement fédéral et le secteur financier ainsi que la vitesse à laquelle ces décisions ont été prises.

"Ces mesures seront de nature à rassurer les entreprises, même si tout dépendra de la durée de la crise et des procédures de mises en application", a souligné la fédération patronale wallonne.

"À ce sujet, l'UWE demande que l'on veille à la bonne adéquation et à la bonne complémentarité des mesures, au niveau des garanties données aux entreprises par la Région Wallonne et par le Fédéral".

Dimanche, le ministre fédéral des Finances, Alexander De Croo a annoncé le report de tous les remboursements de crédits - y compris les crédits hypothécaires - pour les entreprises non financières et les indépendants viables jusqu'au 30 septembre prochain; une mesure qui s'étend également aux ménages pouvant justifier d'un préjudice financier lié à l'épidémie.

Le Fédéral va par ailleurs activer un régime de garantie pour l'ensemble des nouveaux crédits et des nouvelles lignes de crédit d'une durée maximale de 12 mois que les banques octroient aux entreprises non financières et aux indépendants viables.