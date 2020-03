La compagnie aérienne annonce ce jeudi de nouvelles réductions des vols en Europe entre le 8 et le 28 mars, réduisant 23% de son offre.

Conséquence du coronavirus, la compagnie belge réduit la voilure en Europe.

"Comme la demande globale changeante sur les marchés européens et principalement en Italie se poursuit, nous sommes contraints d'étendre les mesures et de réduire encore notre offre de vols", explique Brussels Airlines dans un communiqué.

En raison de la baisse rapide de la demande en Europe, Brussels Airlines avait déjà pris la décision de réduire les fréquences de vol sur plusieurs liaisons en Italie afin de limiter l'impact économique négatif sur ses activités.

Outre les 30% de fréquences déjà annulés sur les vols à destination et en provenance de Milan Linate, Milan Malpensa, Venise, Rome, Bologne et Turin entre le 2 et le 28 mars, le transporteur belge supprime davantage de vols à destination et en provenance d'Italie ainsi que vers plusieurs autres destinations européennes entre le 8 et le 28 mars. Au total, la compagnie aérienne réduit son offre de vols en Europe de 23%.